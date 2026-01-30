Joven Recibe Descarga Eléctrica Mientras Pintaba Una Vivienda en Chihuahua

Un importante operativo de emergencia se desplegó en la colonia Unidad Presidentes, al norte de la ciudad de Chihuahua, luego del reporte de una persona electrocutada al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Miguel Alemán.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención inmediata tras confirmarse la gravedad del incidente.

De acuerdo con la información proporcionada por agentes policiacos, la persona lesionada es un joven que se encontraba en la parte superior de una vivienda de dos pisos, donde realizaba trabajos de pintura en la fachada del inmueble.

Durante las labores, y aparentemente por un descuido, el joven hizo contacto con cables de alta tensión, lo que le provocó una fuerte descarga eléctrica, causándole lesiones de consideración.

Recibe atención médica de emergencia

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, ya que presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo, derivadas de la descarga eléctrica.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud actualizado.

Autoridades aprovecharon el hecho para emitir un llamado preventivo a la ciudadanía, recomendando extremar precauciones al realizar trabajos en altura o cerca de instalaciones eléctricas, especialmente en zonas donde existan líneas de alta tensión expuestas.

