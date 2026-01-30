Preinscripciones Chihuahua 2026-2027: Fechas, Requisitos y Cómo Registrar a Mi Hijo

La Secretaría de Educación y Deporte en el estado de Chihuahua informó que del 3 al 13 de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripciones para estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, incluyendo a los planteles tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez.

El trámite se realizará exclusivamente de manera electrónica, a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE), disponible en el sitio oficial

www.sie.chihuahua.gob.mx/publico, donde madres, padres o tutores deberán seleccionar hasta tres opciones de plantel para cada estudiante.

Te podría interesar: Pago de Revalidación Vehicular en Chihuahua 2026: Cuánto Cuesta, Descuentos y Fecha Límite

Las autoridades educativas señalaron que este proceso permite planear la distribución de espacios en las escuelas públicas, por lo que es importante realizar el registro dentro del periodo establecido.

¿Qué hacer si no tienes acceso a internet?

Para quienes no cuenten con acceso a internet o presenten dificultades para realizar el registro en línea, la Secretaría de Educación indicó que pueden acudir directamente a la escuela a la que desean ingresar, donde personal educativo brindará orientación y apoyo para completar la preinscripción.

Asimismo, se recomendó a las familias verificar correctamente los datos del estudiante antes de concluir el registro, ya que esta información será utilizada para la asignación de espacios.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, a nivel estatal se espera la preinscripción de 400 alumnos en educación inicial, 36 mil en preescolar, 44 mil en primaria y 55 mil en secundaria, lo que representa un total estimado de 135 mil 400 pre-registros para el próximo ciclo escolar.

Cerrarán Oficinas Municipales y Estatales en Ciudad Juárez Por Día Festivo

La Secretaría de Educación y Deporte reiteró el llamado a madres, padres y tutores a no dejar el trámite para el último momento, a fin de evitar contratiempos y asegurar la correcta participación de sus hijas e hijos en el proceso de asignación escolar.

Historias recomendadas: