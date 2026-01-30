Hijo Asesina a su Padre por Internarlo en un Centro de Rehabilitación en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este viernes 30 de enero se registró el homicidio de un hombre al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Zaire y José Luis de Velasco, en el fraccionamiento Campestre Virreyes, en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron luego de que el hijo de la víctima ingresara por una de las ventanas del domicilio junto a varios hombres para golpear a quien fue identificado como Luis G., de 61 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, lo agredieron en repetidas ocasiones y posteriormente le dispararon, dejándolo sin vida sobre la cama. En el lugar también se encontraba la madre del agresor, quien no resultó lesionada.

Presunto Agresor Habría Escapado de un Centro de Rehabilitación

Primeros reportes indican que el presunto responsable, identificado como Luis, alias “El Black”, de 30 años, había sido internado por su padre en un centro de rehabilitación del cual escapó previamente.

Al sitio arribaron elementos de diversas corporaciones policiacas para asegurar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias e inició las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, acudió una unidad del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables y se espera que con el avance de las investigaciones se obtenga información sobre su paradero.

