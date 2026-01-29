Incendio Consume Caja de Tráiler en Nave Industrial en la Ciudad de Chihuahua

Un incendio vehicular se registró en una nave industrial ubicada sobre la vialidad Sacramento, en el cruce con la calle Juan de la Barrera, al norte de la ciudad de Chihuahua, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras un reporte al número 911.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró la caja de un tráiler cargada con material, la cual se encontraba en llamas al momento del arribo de las autoridades, representando un riesgo de propagación dentro del predio.

Bomberos sofocan el fuego; no se reportan personas lesionadas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se extendieran a una segunda caja del tráiler y a la maleza que se encontraba en el lugar.

Asimismo, autoridades de la Policía Estatal y Policía Municipal desplegaron un operativo para asegurar la zona y facilitar las labores de emergencia. El combate al fuego estuvo a cargo del Batallón 36 de Bomberos.

Finalmente, se informó que no se registraron personas lesionadas y que el incidente dejó únicamente daños materiales. Las causas del incendio no fueron dadas a conocer por las autoridades.

