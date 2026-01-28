Desaparece Minero Chihuahuense en Sinaloa; Fiscalía Activa Ficha de Búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una ficha de búsqueda para Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 39 años de edad, originario del municipio de Meoqui, Chihuahua, quien fue identificado como uno de los 10 mineros presuntamente secuestrados en el poblado de La Concordia, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, Saúl Alberto desapareció el pasado 23 de enero de 2026 en un lugar conocido como La Clementina. Como señas particulares presenta un lunar grande en forma de círculo en el estómago. Se indicó que normalmente viste camisa, chaleco, casco, zapatos de trabajo y pantalón tipo cargo.

¿Qué ocurrió tras la desaparición de Saúl Alberto en Sinaloa?

Tras la desaparición de al menos 10 personas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa también emitió una ficha de búsqueda. Por su parte, la empresa canadiense Vizsla informó la suspensión temporal de las actividades en la mina y sus alrededores.

La compañía señaló que el caso continúa en investigación y que hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información oficial.

Postura del sector minero ante la desaparición

Tras estos hechos, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México emitió un posicionamiento a través de redes sociales.

En el mensaje indicaron que ya se acercaron a las instancias correspondientes para solicitar su pronta intervención y dar con el paradero de las personas desaparecidas.

