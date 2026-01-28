Subirá Costo del Engomado Ecológico 2026 en Cd. Juárez: ¿En Cuánto Queda su Precio?

A partir del mes de febrero, el costo del engomado ecológico en Ciudad Juárez registrará un incremento de 12.51 pesos, así lo informó la Dirección de Ecología del municipio, como parte del ajuste anual establecido en la Ley de Ingresos.

César Díaz, titular de la dependencia, explicó que el precio del engomado de verificación vehicular para automóviles a gasolina se mantiene en 339.42 pesos hasta el 1 de febrero, mientras que a partir del día 2 tendrá un costo de 351.93 pesos, es decir, aproximadamente 352 pesos.

Te podría interesar: Retiran Puestos de Comida por Obstruir Banqueta Frente al IMSS 35 en Ciudad Juárez

El funcionario precisó que el aumento no se trata de una decisión unilateral del municipio, sino de una actualización basada en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), mecanismo que se aplica cada inicio de año.

Ciudadanos expresan inconformidad por falta de beneficios visibles

Pese a que el incremento es considerado mínimo, la noticia generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes señalaron que el problema no es el ajuste al precio, sino la falta de resultados visibles en infraestructura y servicios públicos.

Habitantes de la ciudad manifestaron que, de reflejarse el recurso en mejoras urbanas, el aumento sería comprensible; sin embargo, señalaron que persisten problemas como el mal estado de las calles y el caos vial tras lluvias ligeras.

Otros ciudadanos advirtieron sobre prácticas irregulares en la venta de engomados ecológicos, al señalar que algunos se comercializan a precios elevados y sin que los vehículos sean sometidos a una revisión adecuada, lo que pone en duda el objetivo ambiental del programa.

Continúan Campañas de Vacunación Contra Enfermedades Respiratorias en Ciudad Juárez

Finalmente, de acuerdo con cifras de la Dirección de Ecología, durante el año 2025 se verificaron 232 mil vehículos, mientras que en lo que va del 2026 apenas se han realizado alrededor de mil 500 verificaciones en los 51 centros operados por 32 concesionarios en la ciudad.

Historias recomendadas: