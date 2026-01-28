Retiran Puestos de Comida por Obstruir Banqueta Frente al IMSS 35 en Ciudad Juárez

Personal del Municipio de Ciudad Juárez, que participa en el programa de Reordenamiento Urbano, acudió a la calle Benemérito de las Américas y Valentín Fuentes, frente a las instalaciones del Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para retirar puestos de comida instalados sobre el camellón.

Durante el operativo, las autoridades utilizaron maquinaria pesada para iniciar el derrumbe de los puestos que impedían el libre tránsito de peatones y que además representaban un riesgo para la seguridad, ya que uno de ellos incluso fue construido alrededor de un poste de alumbrado público.

El director de Protección Civil del Municipio, Sergio Rodríguez, explicó que estos establecimientos generaban diversas obstrucciones que afectan la atención de emergencias en la zona.

Obstrucción de banqueta, obstrucción de vialidad, obstrucción de algún acceso para los equipos de emergencia, no solo del departamento de bomberos y rescate municipal, sino también para seguridad vial, seguridad pública.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, comandante de la Coordinación Técnica e Infraestructura Vial, indicó que estos puestos obligaban a los peatones a caminar por la calle, exponiéndolos a posibles accidentes o atropellos.

Ya tienen bastante tiempo, todavía no tienen ningún permiso y no deben estar sobre los camellones que son precisamente para pasos peatonales, lo que hace que las personas circulen o transiten sobre lo que viene siendo el arroyo vehicular, expidiéndose a algún tipo de atropello, de algún accidente.

Autoridades Continuarán con Operativos

El director de Protección Civil informó que este tipo de operativos continuarán con el objetivo de evitar que se dificulten los accesos para los cuerpos de emergencia, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar los lugares donde se detecten obstrucciones. Asimismo, pidió a la población evitar invadir banquetas y vialidades con construcciones o accesorios que afecten la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas.

