Detienen a Tercer Implicada en el Caso de la Diabla en Cd. Juárez; Es Una Menor de 17 Años

Una adolescente de 17 años fue presentada ante un juez especializado en menores infractores como presunta participante en el feminicidio de Leslie G. C., víctima que fue localizada inhumada de manera clandestina en el patio de un domicilio del fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez, el pasado 25 de julio del 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la menor, identificada únicamente con las iniciales A. A. A., enfrenta un proceso penal por su probable participación en los hechos. El caso ha generado una amplia atención mediática debido a la gravedad del delito y a las circunstancias en las que fue localizada la víctima.

El fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, informó que hasta el momento son tres las personas que enfrentan procesos penales relacionados con este feminicidio. Además de la adolescente presentada ante el juez de menores, también se encuentran imputadas Jhoselin T. F. y Martha Alicia M. A., alias “La Diabla”.

Fiscalía descarta versiones falsas sobre el caso

Durante declaraciones a medios de comunicación, el fiscal general señaló que, si bien se trata de un caso que ha causado gran impacto social, han circulado versiones que no corresponden con la realidad de la investigación.

El asunto de ‘La Diabla’ es un caso muy mediático, pero ha tenido expresiones que no corresponden con la realidad, como señalamientos sobre presunto tráfico de menores, lo cual no es cierto...

Jáuregui Moreno, añadió que, aunque el crimen es de extrema gravedad y con características particularmente violentas, no presenta una estructura delictiva fuera de lo común.

El fiscal subrayó que las investigaciones continúan en curso y que las autoridades han actuado con base en datos de prueba sólidos, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas imputadas, incluida la presunción de inocencia.

Vinculan a Proceso a Jhoselin T. F. por Feminicidio Agravado de Leslie G.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de esclarecer el feminicidio de Leslie G. C. y de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, conforme a lo establecido por la ley.

