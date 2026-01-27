Localizan a Hombre Sin Vida en la Colonia 15 de Enero de Ciudad Juárez

Durante la mañana de este martes 27 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre tirado sobre la vía pública en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Gaspar Trujillo, en la colonia 15 de Enero, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes. Al arribar, los agentes confirmaron que la víctima presentaba visibles huellas de violencia, así como indicios de atropellamiento.

En coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, las autoridades aseguraron el área y procedieron al cierre total de los carriles en ambos sentidos de la avenida Miguel de la Madrid, con el fin de permitir el trabajo pericial.

Fiscalía Realizó las Investigaciones Correspondientes

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, una unidad del Servicio Médico Forense arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa de muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento no se ha proporcionado mayor información al respecto, por lo que se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se den a conocer más detalles tanto de la víctima como de los presuntos responsables.

