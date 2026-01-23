Alertan en Chihuahua por Nueva Modalidad de Estafa Digital Conocida Como "Smishing"

Una nueva modalidad de estafa digital ha sido detectada en la capital del estado de Chihuahua, conocida como smishing, un fraude que se comete a través de mensajes de texto SMS, en los que delincuentes se hacen pasar por empresas reconocidas con el objetivo de engañar a las personas y obtener información sensible.

De acuerdo con autoridades de seguridad cibernética, el modus operandi de este tipo de fraude es sencillo pero altamente efectivo. Las víctimas reciben mensajes que aparentan provenir de plataformas ampliamente conocidas o empresas de paquetería, en los que se alerta sobre supuestos problemas con la cuenta, cargos rechazados, pagos pendientes o paquetes no entregados.

Estos mensajes suelen incluir un enlace o solicitan responder para “solucionar” la situación de manera inmediata, generando un sentido de urgencia que lleva a las personas a actuar sin verificar la autenticidad de la información.

¿En qué consiste el smishing?

El analista de la Policía Cibernética, Misael Santos, explicó que el smishing consiste precisamente en el envío de mensajes SMS diseñados para suplantar la identidad de empresas o servicios digitales, con la finalidad de obtener contraseñas, datos personales o información bancaria de las víctimas.

Indicó que, al ingresar a los enlaces proporcionados o responder a los mensajes, los delincuentes pueden acceder a credenciales de tarjetas, cuentas bancarias o perfiles digitales, lo que posteriormente deriva en robos de identidad o fraudes financieros.

Las autoridades advirtieron que este tipo de estafa busca generar confusión y presión psicológica, por lo que recalcaron la importancia de no abrir enlaces sospechosos, no responder mensajes de remitentes desconocidos y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o información financiera a través de mensajes de texto.

Asimismo, se recomendó que cualquier notificación relacionada con cuentas, pagos o servicios sea verificada únicamente a través de las aplicaciones oficiales o los sitios web legítimos de las empresas, evitando acceder desde enlaces enviados por SMS.

La Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier intento de fraude digital, recordando que la prevención y la verificación son las principales herramientas para evitar ser víctima de este tipo de delitos.

