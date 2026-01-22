Niños Hallan Supuesto Feto en Calles de la Colonia Vista Hermosa, en Ciudad Juárez

El hallazgo de un presunto feto humano generó la movilización de corporaciones policiacas en calles de la colonia Vista Hermosa, en Ciudad Juárez, luego de que vecinos alertaran a las autoridades tras observar a varios menores de edad jugando con "algo" inusual.

De acuerdo con los primeros reportes, el aviso fue realizado a través del número de emergencias 911, lo que derivó en la llegada de elementos de la Policía Municipal al cruce de las calles Asfalto y Caliche, donde se realizó el hallazgo.

Al arribar al sitio, los agentes procedieron a resguardar el área y acordonar la zona para evitar la alteración de posibles indicios, así como para proteger a los vecinos y a los menores que se encontraban en el lugar.

Autoridades señalaron que también podría tratarse de vísceras

Se informó que existía la posibilidad de que lo localizado correspondiera a un feto humano; no obstante, autoridades señalaron que también podría tratarse de vísceras, versión que no ha sido confirmada ni descartada oficialmente.

Tras el aseguramiento del objeto, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del indicio, el cual fue trasladado para su análisis por parte de personal especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen oficial que confirme la naturaleza del hallazgo, por lo que las investigaciones continúan abiertas a fin de determinar su origen y si existe la comisión de algún delito.

