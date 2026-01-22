Vinculan a Proceso a Hombre en Chihuahua por Alterar Fotos con Contenido Para Adultos

Adrián F. P., de 36 años de edad, fue vinculado a proceso por delitos contra la intimidad en perjuicio de cinco mujeres adultas, así como por trata de personas en su modalidad de explotación sexual infantil y pornografía de menores de edad, en agravio de cuatro víctimas infantiles, informó la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua.

Podría Interesarte: Localizan Cuerpo Calcinado Junto a Torres de Alta Tensión de la CFE en Chihuahua

La detención ocurrió luego de que familiares y amistades del ahora imputado detectaran fotografías de sus rostros en material pornográfico difundido en diversas publicaciones en redes sociales, contenido que nunca fue autorizado por las víctimas.

Ante esta situación, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, así como contra la Familia, informaron que las denuncias por estos hechos se presentaron los días 12 y 13 de enero del presente año, inicialmente por un total de La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que Adrián N. de 36 años, fue vinculado a proceso por delitos contra la intimidad que afectaron a cinco mujeres adultas y cuatro víctimas infantiles.

Localizaron Evidencia Tras Cateo en la Vivienda del Imputado

La Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, solicitó una orden de aprehensión en contra del imputado, la cual fue cumplimentada el 15 de enero. Posteriormente, se realizó un cateo en su domicilio, donde se aseguró material con contenido sexual relevante para la investigación.

Fue el pasado miércoles 21 de enero cuando, durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de control del Distrito Judicial Morelos dictó prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Hombre es Vinculado a Proceso por Abuso a Menor en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: