Hombre es Asesinado a Balazos en Chihuahua Cuando se Dirigía a su Trabajo

Fue la mañana de este jueves 22 de enero cuando se registró el homicidio de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien presuntamente se dirigía a su trabajo, en calles de la colonia Vistas Cerro Grande, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, la víctima caminaba por el cruce de las calles Vergeles y 50, cuando fue abordada por un sujeto armado, quien le disparó en varias ocasiones para posteriormente huir del lugar.

Autoridades Acordonaron la Escena del Crimen

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal y personal del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de resguardar la escena. Asimismo, se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación correspondiente. En la escena se localizaron varios casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Servicio Médico Forense Realizará la Necropsia de Ley

Finalmente, elementos del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el presunto responsable. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se brinden mayores detalles.

