Perro Provoca Incendio en Rancho de Aquiles Serdán, Chihuahua

Una intensa movilización del Cuerpo de Bomberos se registró en el municipio de Aquiles Serdán, cerca de la entrada principal, luego del reporte de un incendio de pastura que terminó por consumir un predio, generando alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con el propietario del rancho afectado, el siniestro se originó de manera accidental cuando un vecino prendió fuego, lejos del predio, al cuerpo de una yegua que había muerto, con la intención de evitar infecciones.

Brasas Arrastradas Por el Perro Provocaron el Incendio

Sin embargo, un perro habría arrastrado uno de los restos aún con brasas hasta el área donde se encontraban pacas de paja, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y alcanzaran una altura de hasta 10 metros.

Pues haga de cuenta que yo salí, tuve que salir a un mandado y miré al perro que venía jalando una tripa con brasas de allá. Entonces vino y se la quiso comer ahí entre la paja y ahí agarró lumbre todo. Es de allá de la esquina el señor al que se le murió, según ayer, una yegua; yo creo ahí quemaron las vísceras, pero el perro empezó a comer y se arrastró una tripa con lumbre.

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el incendio con el apoyo de una cisterna de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. En el lugar únicamente se reportaron pérdidas materiales, entre ellas corrales, una camioneta y mercancía; no se registraron personas lesionadas.

