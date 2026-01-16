Cartelera de la Feria de Santa Rita 2026 en Chihuahua: Estos Artistas Estarán en el Palenque

La Feria de Santa Rita 2026 en Chihuahua dio a conocer de manera oficial la cartelera del Palenque, la cual reúne a destacados artistas del regional mexicano y del pop, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital del estado.

Las autoridades informaron que la feria se realizará del 14 al 31 de mayo, con presentaciones confirmadas en el Palenque del 15 al 31 de mayo, periodo en el que se espera una importante afluencia de visitantes locales y foráneos.

Te podría interesar: Así Conmemora Ciudad Juárez el 76 Aniversario del Natalicio de Juan Gabriel

¿Cuáles son los artistas confirmados y las fechas del Palenque Santa Rita 2026?

De acuerdo con la programación oficial, los artistas que formarán parte del Palenque de la Feria de Santa Rita 2026 son:

Espinoza Paz - 14 de mayo

- 14 de mayo Banda MS - 15 de mayo

- 15 de mayo Marisela y Aida Cuevas - 16 de mayo

- 16 de mayo Grupo Laberinto y Lorenzo de Monteclaro - 17 de mayo

- 17 de mayo Ha*Ash - 21 de mayo

- 21 de mayo Edén Muñoz - 23 de mayo

- 23 de mayo Grupo Firme - 27 de mayo

- 27 de mayo Yuridia - 29 de mayo

- 29 de mayo Remmy Valenzuela - 30 de mayo

Además, los organizadores adelantaron que dos artistas sorpresa se sumarán a la cartelera para completar el programa del Palenque, cuyos nombres serán revelados en próximas fechas.

Historias recomendadas: