Accidente en el Periférico R. Almada de Chihuahua Deja 16 Lesionados y Un Fallecido

Un aparatoso accidente vehicular registrado en el cruce del Periférico R. Almada y el bulevar Fuentes Mares, al sur de la ciudad de Chihuahua, dejó como saldo 16 personas lesionadas y una más fallecida, de acuerdo con información de la Policía Vial.

El percance ocurrió cuando una camioneta omitió el alto correspondiente al incorporarse al cruce, siendo impactada por un camión de transporte público de la ruta Chihuahua-Portillo, lo que provocó una fuerte colisión.

Tras el impacto inicial, la camioneta fue proyectada, además de afectar a una pick up de color rojo, la cual logró detener su trayectoria tras el choque. Las autoridades de movilidad señalaron de manera preliminar que la causa del accidente fue la omisión del alto por parte del conductor de la camioneta particular.

En el accidente una persona perdió la vida

Lamentablemente, el conductor de la camioneta perdió la vida en el lugar, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de rescate urbano, quienes realizaron maniobras especializadas para extraer el cuerpo de entre los fierros del vehículo. La zona fue acordonada para permitir las labores periciales y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por el sector.

Al sitio acudieron al menos cuatro ambulancias de la Cruz Roja y URGE, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las 16 personas lesionadas, quienes presentaban diversos golpes y lesiones, siendo algunas de ellas trasladadas a hospitales para su valoración médica.

