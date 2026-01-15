Se Incendia Cuarto en el Fraccionamiento La Cuesta de Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado miércoles 14 de enero se registró un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Montes Himalaya y Sierra Muleros, en el fraccionamiento La Cuesta, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició en uno de los cuartos del inmueble, el cual es un local habilitado como vivienda, por lo que vecinos del sector realizaron el llamado al número de emergencias para solicitar la atención del siniestro.

Bomberos Lograron Controlar las Llamas

Al lugar arribaron dos unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio y evitar que se extendiera a las viviendas continuas. El comandante de la corporación informó que el fuego únicamente alcanzó a consumir un sillón, una cama y dos calentones que se encontraban dentro del cuarto.

Al sitio también acudió una ambulancia de Rescate para atender a los habitantes de la vivienda; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer qué fue lo que originó el incendio y se espera que esta información sea confirmada una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

Continúa Investigación por Incendio en Taller de Carrocería en Ciudad Juárez

