Conductor Huye Tras Derribar Un Poste de Concreto en Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 13 de enero, el conductor de un automóvil provocó un accidente al derribar tres postes de concreto en el complejo industrial Fuentes, en Ciudad Juárez, lo que provocó que un motociclista resultara lesionado.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de un automóvil circulaba de poniente a oriente a exceso de velocidad sobre la calle Laguna de Tamiahua y, antes de llegar al cruce con la calle Fuentes Norte, perdió el control del vehículo, se subió al camellón y se impactó contra un poste de concreto, el cual fue derribado y, debido a la tensión de los cables, provocó la caída de otros dos postes. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga.

Posteriormente al accidente, un motociclista de 17 años que circulaba en el mismo sentido intentó esquivar el poste que se encontraba tirado sobre la vía; sin embargo, se enredó entre los cables de alta tensión, resultando con lesiones leves.

Buscan al Responsable del Accidente

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para resguardar el área, cerrando la calle Laguna de Tamiahua en ambos sentidos para evitar más accidentes; además, elementos de la Coordinación de Seguridad Vial iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el responsable, ya que en el sector existen cámaras de videovigilancia.

Finalmente, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para realizar la reparación de los postes de concreto y restablecer el suministro de energía eléctrica en el sector.

