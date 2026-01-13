Palmera Provoca Cortocircuito e Incendio en Avenida de Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 12 de enero se registró un incendio en el cableado eléctrico ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos, casi esquina con Ángela Peralta, en el fraccionamiento Los Nogales, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Derrumbe en Maquiladora de Ciudad Juárez Deja Dos Muertos y Un Lesionado

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, fueron conductores que circulaban por la zona quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911, luego de observar el fuego.

Al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes cerraron tres de los cinco carriles de la avenida López Mateos para resguardar el área y evitar riesgos a los automovilistas; posteriormente, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron con una máquina extintora y lograron sofocar las llamas sin que se registraran personas lesionadas.

Falta de Mantenimiento Habría Provocado el Incendio

Las primeras versiones dadas a conocer por un comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos indican que el incendio se originó por un cortocircuito a la altura de una palmera, presuntamente debido a la falta de mantenimiento de la misma.

El fuego afectó tanto el cableado eléctrico como el de comunicaciones; sin embargo, no se reportaron daños a edificios cercanos. Asimismo, se notificó a personal de la Comisión Federal de Electricidad para que acudiera a reparar el cableado de alta tensión que quedó tirado en el lugar y restablecer el servicio eléctrico en la zona.

Incendio Consume Taller de Carrocería en la Colonia El Granjero de Ciudad Juárez

Historias recomendadas: