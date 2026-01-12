Niña de 3 Años Muere Atropellada en la Colonia Reserva del Valle de Ciudad Juárez

Una menor de apenas 3 años de edad perdió la vida al ser atropellada mientras jugaba con su patín en la colonia Reserva del Valle, al suroriente de Ciudad Juárez, durante la noche del domingo 11 de enero.

El trágico accidente ocurrió sobre la calle General Ortiz Rubio, a metros del cruce con Valle del Sol, donde, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, la madre de la menor la perdió momentáneamente de vista.

La menor fue impactada cuando intentaba cruzar la calle

El hecho se registró cuando la niña intentaba cruzar la calle, pero fue impactada por una camioneta blanca, cuyo conductor no logró frenar a tiempo, provocando el fatal atropellamiento.

Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes resguardaron la escena y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al circular por zonas habitacionales, así como a supervisar de manera permanente a niñas y niños, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo su integridad.

