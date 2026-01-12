Colocan Homenaje en el Lugar Donde Murió Menor de 3 Años en Ciudad Juárez

El pasado sábado 10 de enero de 2026, una niña de apenas tres años de edad falleció luego de ser atropellada mientras jugaba con su patín en el cruce de Camino Ortiz Rubio, casi con calle Valle del Sol, en la colonia Reserva del Valle, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, la madre de la menor la perdió de vista por unos instantes, momento en el que la niña se atravesó la calle, provocando que una camioneta blanca la arrollara, ya que aparentemente el conductor no logró frenar a tiempo. El impacto le causó la muerte de manera inmediata a la menor, quien fue identificada por las iniciales A. S. G. P.

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes resguardaron la escena y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

Vecinos Colocan Peluches en Memoria de Niña Fallecida

Tras lo ocurrido, vecinos del sector lamentaron profundamente el hecho y acudieron al lugar para rendir un homenaje a la menor. En el sitio colocaron osos de peluche de distintos colores, veladoras, globos y unas alas de ángel, en memoria de la niña de tres años que perdió la vida.

