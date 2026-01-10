Detienen en Ciudad Juárez a Otro Presunto Implicado en Ataque a Policías Estatales

Durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), fue detenida en Ciudad Juárez una persona presuntamente relacionada con el ataque armado ocurrido el pasado jueves, en el que un agente de la Policía del Estado perdió la vida y dos elementos más resultaron lesionados.

Noticia relacionada: Atacan a Policía Estatal en Ciudad Juárez; Hay un Elemento Sin Vida y Dos Lesionados

Las acciones se llevaron a cabo en el cruce de las calles Camargo y Villa Ahumada, donde además fue asegurado un vehículo que presuntamente estaría vinculado de manera directa con la agresión contra los elementos estatales.

El detenido tiene orden de aprehensión en los Estados Unidos

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar por Luis Ángel Aguirre, subsecretario de Estado Mayor de la SSPE, el detenido es de origen ecuatoriano y cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Florida, Estados Unidos, por delitos relacionados con narcóticos.

El funcionario estatal señaló que, durante el mismo operativo, fueron aseguradas más personas; sin embargo, no se precisó el número, debido a que las investigaciones continúan en curso y los detenidos permanecen bajo análisis de las autoridades correspondientes.

Identifican a los Presuntos Autores Intelectuales del Ataque a Policías en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que las indagatorias siguen abiertas y que, conforme avancen los trabajos de investigación, se dará a conocer mayor información de manera oficial.

Historias recomendadas: