Localizan Restos Óseos de Dos Personas en Brecha del Kilómetro 29 en Ciudad Juárez

El hallazgo de restos óseos pertenecientes a dos cuerpos humanos movilizó a corporaciones de seguridad en Ciudad Juárez, luego de que se realizara un reporte en una brecha ubicada a la altura del kilómetro 29, a un costado de la carretera a Casas Grandes.

El área fue asegurada de inmediato por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes mantienen el sitio resguardado para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Autoridades confirman hallazgo de restos óseos

De acuerdo con información preliminar, el reporte inicial indicaba la posible localización de cuerpos en estado de descomposición; sin embargo, tras el arribo de las autoridades y la revisión del lugar, se confirmó que únicamente se encontraron restos óseos, presuntamente correspondientes a dos personas.

Peritos de la Fiscalía realizaron el procesamiento de la escena con el objetivo de recabar indicios que permitan determinar la antigüedad de los restos, así como su posible relación con carpetas de investigación vigentes.

El sitio continúa bajo resguardo mientras se llevan a cabo los trabajos periciales y el levantamiento de los restos, los cuales serán trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su análisis e identificación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas, ni sobre las posibles causas que originaron la localización de los restos en dicha zona, considerada de difícil acceso.

