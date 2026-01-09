¿Caerá Nieve en Chihuahua? CEPC Alerta por Segunda Tormenta Invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el ingreso de la segunda tormenta invernal de la temporada en el estado de Chihuahua, cuyos efectos comenzarían a sentirse a partir de este fin de semana, con un marcado descenso de temperaturas, fuertes vientos y probabilidad de nieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno traerá consigo ambiente muy frío a gélido, además de rachas intensas de viento, lluvias y condiciones invernales en amplias zonas del territorio estatal, principalmente en regiones serranas.

Para este sábado 10 de enero, se esperan heladas generalizadas en la Sierra Tarahumara, así como rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora en Guachochi y de 45 km/h en zonas del oeste y suroeste del estado.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro podría descender hasta -9 grados centígrados en Temósachic, mientras que en municipios como Madera, Bocoyna y Guachochi se prevén mínimas de -7 °C, lo que incrementa el riesgo de congelamiento y afectaciones a la salud.

Prevén posible caída de nieve y aguanieve

Para el domingo 11 y lunes 12, el pronóstico indica lluvias aisladas a dispersas en regiones del sur, suroeste y sureste, además de la probable caída de nieve o aguanieve durante la noche en municipios como Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc y Chihuahua capital.

Estas condiciones podrían generar pavimento resbaladizo, baja visibilidad y complicaciones en tramos carreteros, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Ante este escenario, la CEPC exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar accidentes y problemas de salud, entre las que destacan:

Vestir ropa gruesa y calzado adecuado para bajas temperaturas.

Proteger especialmente a adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas.

Cubrir boca y nariz con bufanda para evitar respirar aire frío y reducir enfermedades respiratorias.

No utilizar anafres o braseros dentro de las viviendas, ya que representan un alto riesgo por la acumulación de gases tóxicos.

Protección Civil también recomendó conducir con extrema precaución ante el posible congelamiento del pavimento y la presencia de fuertes ráfagas de viento en carreteras del estado.

Protección Civil Alerta por Descenso de Temperaturas en Ciudad Juárez

En caso de alguna emergencia o contingencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1 o acudir al Centro de Salud más cercano. Las autoridades estatales pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales y actualizaciones del pronóstico del clima conforme avance la tormenta invernal.

