El programa de Matrimonios Colectivos 2026 ya está en marcha en el estado de Chihuahua y busca que más parejas formalicen su unión sin que el costo sea un obstáculo, brindando certeza legal a su proyecto de vida y mayor protección a las familias.

El trámite se realiza sin costo, lo que representa un ahorro de hasta mil 210 pesos para las parejas en la expedición de su primera acta; así lo dio a conocer Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora del Registro Civil.

Los requisitos deberán presentarse en el siguiente orden:

Solicitud de matrimonio firmada, descargable en la página de formatos y solicitudes del Registro Civil o en cualquier oficialía.

firmada, descargable en la página de formatos y solicitudes del Registro Civil o en cualquier oficialía. Copia de la CURP y acta de nacimiento de ambos contrayentes; en el caso de actas expedidas en otra entidad, no deberán tener más de un año de antigüedad.

y acta de nacimiento de ambos contrayentes; en el caso de actas expedidas en otra entidad, no deberán tener más de un año de antigüedad. Identificación oficial con fotografía de ambos contrayentes, original y tres copias.

con fotografía de ambos contrayentes, original y tres copias. Copia de identificación de dos testigos mayores de edad por cada contrayente.

mayores de edad por cada contrayente. Certificado médico de ambos contrayentes; no se requiere examen de sangre.

Las personas interesadas podrán acudir a cualquier oficialía del Registro Civil del 12 de enero al 13 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, sin necesidad de presentar testigos en esta primera etapa, incluso pudiendo asistir solo uno de los contrayentes.

Chihuahua Supera la Media Nacional en Divorcios

La convocatoria cobra relevancia, ya que, de acuerdo con cifras del INEGI, en Chihuahua se registran 43.2 divorcios por cada 100 matrimonios, cifra que supera la media nacional y coloca a la entidad en el séptimo lugar a nivel país en disolución matrimonial.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, indicó que el año pasado más de cuatro mil parejas formalizaron su relación a través de este programa de bodas colectivas.

El año pasado 4041 parejas decidieron acogerse a este programa de matrimonios colectivos en todo lo largo y ancho del estado, de los cuales, sin duda, bueno, pues los más destacados son en Chihuahua capital 858 parejas y en Ciudad Juárez 1853.

