Sujetos Armados Atacan a Balazos a Motociclista en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado miércoles 7 de enero de 2026 se registró un ataque a balazos en contra de un motociclista en el cruce de las calles Plata y Violetas de la colonia Bellavista en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, elementos policiales que realizaban labores de patrullaje escucharon a través del radio matra al menos siete detonaciones de arma de fuego, por lo que acudieron de inmediato al lugar. Al llegar, se percataron de un hombre tirado junto a una motocicleta con diversas heridas producidas por arma de fuego.

La Víctima Fue Trasladada al Hospital en Vehículo Particular

La persona lesionada fue auxiliada por ciudadanos que transitaban por la zona y posteriormente trasladada a bordo de un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica. Al sitio acudió personal de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el área para permitir que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaran con el levantamiento de evidencias.

En el lugar fueron asegurados 12 casquillos percutidos, así como la motocicleta de la víctima, como parte de las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, la salud del lesionado es reportada como estable.

Aseguran Casquillos y Motocicleta en la Escena

