Frente Frío 27 en Chihuahua: Alertan por Bajas Temperaturas, Vientos Fuertes y Lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene vigente el aviso preventivo ante el pronóstico de bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias en diversas regiones del estado de Chihuahua durante los próximos días.

Las condiciones climáticas son generadas por el avance del frente frío número 27, en interacción con corrientes en chorro subtropical y polar, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila y el ingreso de humedad del Pacífico.

Para hoy miércoles, en Chihuahua, se prevé un ambiente frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, con temperaturas muy frías en la zona serrana y cielo parcialmente nublado.

Clima Hoy en el Estado de Chihuahua 7 de Enero del 2026

Además, se esperan vientos que podrían superar los 85 km/h en municipios del noroeste y oeste del estado, así como lluvias de moderadas a fuertes en Madera y precipitaciones de diversa intensidad en regiones del norte, noroeste, oeste y centro.

No se descarta la caída de aguanieve o nieve en zonas altas de Casas Grandes, Madera, Ignacio Zaragoza, Matachí, Guerrero, Ocampo, Bocoyna y Guachochi.

Condiciones para el jueves 8 de enero 2026

El día de mañana jueves continuarán las condiciones de frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, con heladas en la Sierra Tarahumara. Se prevén vientos superiores a los 85 km/h en municipios del oeste, centro y sur, con potencial de tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua, Juárez, Janos, La Junta, Jiménez y la vía corta a Parral.

Las lluvias serán aisladas en municipios del noroeste, oeste y suroeste, con probabilidad de aguanieve o nieve durante la madrugada del viernes en Janos, Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

Pronóstico para el viernes 9 enero 2026

Para el viernes se mantendrá un ambiente frío por la mañana y templado a cálido por la tarde, con vientos que podrían superar los 55 km/h en municipios del norte, noroeste y sureste, así como posibles tolvaneras en los tramos Juárez–Janos y zonas aledañas.

Recomendaciones a la población

La CEPC recomendó a la población:

Evitar exposiciones prolongadas al frío.

Proteger a niñas, niños y personas adultas mayores.

Conducir con precaución ante posibles tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

Mantenerse atenta a los avisos oficiales.

