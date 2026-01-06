Autoridades de Seguridad Exhortan a Denunciar Delitos en Ciudad Juárez

Tras la detención de una pareja identificada como Ernesto G. R. y Alejandra Neftalí G. J., señalados como presuntos responsables de intentar privar de la libertad a varios hombres en el exterior del Aeropuerto Internacional Abraham González, las autoridades informaron que ambos podrían recuperar su libertad, debido a que las personas afectadas no interpusieron la denuncia correspondiente y decidieron regresar a su ciudad de origen.

Podría Interesarte: Concluye Plazo de Investigaciones Complementarias del Caso Crematorio Plenitud en Cd. Juárez

Lo anterior fue dado a conocer por el Fiscal de Distrito Zona Norte, quien explicó que esta situación es frecuente, ya que muchas víctimas se niegan a denunciar, lo que limita el trabajo de los agentes investigadores y dificulta llevar a los presuntos responsables ante los tribunales.

No los puedes obligar a nada; entonces, sin la identificación, sin la denuncia y sin la narrativa, se complica a veces la puesta a disposición de estas personas. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, cerca del 90 por ciento, hemos podido acreditar la culpabilidad y han estado sujetos a proceso.

El funcionario explicó que, en el caso de personas en contexto de movilidad, se han enfrentado a la negativa de interponer querellas por temor, ya que su principal objetivo es cruzar a los Estados Unidos.

Piden Denunciar Para Reducir la Violencia

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, destacó que para reducir los índices de violencia es fundamental que las víctimas interpongan las denuncias correspondientes, a fin de que los responsables puedan ser presentados ante un juez de control y enviados a un centro de reinserción social.

Finalmente, autoridades de seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir a las instancias correspondientes y denunciar cuando sean víctimas de algún delito.

Historias recomendadas: