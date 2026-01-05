Concluye Plazo de las Investigaciones Complementarias del Caso Crematorio Plenitud en Cd. Juárez

El plazo para las investigaciones complementarias en el caso del Crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, concluyó este domingo, por lo que la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, se alista para solicitar la audiencia intermedia y llevar a juicio al propietario del establecimiento, José Luis A. C., por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la inhumación, exhumación y el respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la sociedad.

El fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, confirmó que se solicitará la pena máxima contra José Luis A. C., al tratarse de delitos del fuero común y del fuero federal. Explicó que, de aplicarse la acumulación de penas por cada uno de los cuerpos, la condena podría superar los 70 años de prisión.

En los próximos días, la Fiscalía dará a conocer la fecha de la audiencia intermedia, con la que el caso avanzará formalmente a la etapa de juicio.

El caso se dio a conocer públicamente luego de que, la noche del 26 de junio, fueran localizados dos cuerpos al interior de una carroza en el estacionamiento del crematorio. Conforme avanzaron las diligencias, personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses contabilizó un total de 386 cuerpos almacenados de manera irregular.

El inmueble permanece asegurado por las autoridades y se ubica en la calle Chihuahua, entre avenida Las Granjas y Tapachula, en la colonia Granjas Polo Gamboa. Manuel Salas, informó que existe un avance sólido en las investigaciones, lo que permitirá continuar con el proceso judicial en contra del propietario del crematorio.

Además, se determinó la responsabilidad administrativa de siete funcionarios, cinco municipales y dos estatales, estos últimos pertenecientes a COESPRIS, por omisiones en la supervisión del establecimiento. Las faltas ya fueron notificadas a la Función Pública para el seguimiento correspondiente.

160 cuerpos ya han sido identificados

De los 386 cuerpos localizados, se detalló que:

218 corresponden a personas masculinas.

149 a femeninas.

y 16 permanecen como indeterminados.

Hasta el momento, 160 cuerpos han sido identificados, de los cuales 150 familias ya fueron notificadas, y 148 restos han sido entregados a sus seres queridos. De manera paralela, la Fiscalía ha acumulado 109 denuncias por fraude, derivadas de servicios funerarios que no se habrían cumplido conforme a la ley.

Identifican 160 Cuerpos y Suman 109 Denuncias por Fraude del Caso Crematorio Plenitud

De acuerdo con las investigaciones, se tiene plenamente acreditado que durante al menos tres años no se realizaron cremaciones en el lugar. En su lugar, los cuerpos fueron acumulados en diferentes habitaciones que no contaban con las condiciones sanitarias ni legales adecuadas.

La autoridad recordó que la ley establece que un crematorio solo puede resguardar un cadáver por un máximo de 48 horas, plazo que fue ampliamente rebasado en este caso.

