Predial Chihuahua 2026: ¿Qué Requisitos Necesito para Realizar el Pago?

El proceso de recaudación del impuesto predial para este año 2026 ha comenzado en el estado de Chihuahua, ofreciendo importantes descuentos para los contribuyentes que cumplan con su obligación de manera temprana.

En la capital, el requisito indispensable para agilizar el proceso es recibo anterior o tu clave catastral. Para obtenerlo, el municipio ha ofrecido distintos puntos:

Sin ir a la oficina: No es necesario acudir a las cajas centrales para saber cuánto debes . Existen módulos de impresión en 17 sucursales de supermercados, donde puedes obtener tu documento antes de pagar.

No es necesario acudir a las cajas centrales para . Existen módulos de impresión en de supermercados, donde puedes obtener tu antes de pagar. La vía digital (TesoChat): Si prefieres evitar el frío, el requisito se reduce a tener un celular con WhatsApp . Enviando un mensaje al 614 120 00 13, puedes consultar y pagar vía TesoChat .

Si prefieres evitar el frío, el requisito se reduce a tener un celular con . Enviando un mensaje al 614 120 00 13, puedes consultar y pagar vía . El "Auto Pago": Para quienes buscan comodidad física, la Tesorería de la calle Sexta habilitó tres módulos drive-thru, permitiendo cumplir con el requisito de pago sin siquiera bajar del vehículo.

El incentivo por realizar tu pago del predial en enero es un descuento del 12 por ciento durante todo el mes, con la opción de diferir el costo a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Cómo puedo obtener el 20% de descuento en el pago del predial en Ciudad Juárez?

En la frontera, el trámite toma un matiz de competencia por el beneficio máximo. El requisito para alcanzar el 20 por ciento de descuento total no es solo pagar a tiempo, sino ser de los primeros 10 mil contribuyentes en acudir de forma presencial a los predios de casa habitación.

Requisitos para el beneficio máximo : Estar al corriente (3% por contribuyente cumplido), pagar en enero (12% por pronto pago) y acudir físicamente a las cajas de Catastro, que abren desde las 7:00 de la mañana .

: Estar al corriente (3% por contribuyente cumplido), pagar en enero (12% por pronto pago) y acudir físicamente a las cajas de Catastro, que . Alternativas digitales: Si el contribuyente número 10,001 decide pagar desde su casa a través de la página www.juarez.gob.mx o la app Juárez Conectado, el descuento se mantiene en un sólido 15 por ciento.

