ICE Participará en Seguridad del Mundial 2026 en Estados Unidos, Confirma Policía de Los Ángeles

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) participará en la seguridad del Mundial 2026, según los confirmó el sheriff de Los Ángeles. No obstante, Robert Luna afirmó que los agentes no realizarán controles migratorios, aunque dijo que no hay garantía de que los agentes de ICE no vayan a realizar detenciones durante la justa deportiva.

Los Ángeles confirmó la presencia de agentes federales durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en California.

Confirman presencia de ICE en Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa, Robert Luna se refirió a la seguridad durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Los Ángeles. El sheriff del condado señaló que la ciudad no puede despreciar la colaboración federal para la seguridad del torneo:

“Habrá agentes federales, porque se necesita la colaboración de todos para garantizar la seguridad de todas las sedes, tanto de los eventos controlados como de los no controlados”.

El mes anterior, Kathryn Schloessman, quien dirige el comité organizador del Mundial 2026 en Los Ángeles, ya había declarado que ICE estaría presente en el torneo. Además declaró que la agencia suele participar en las labores de seguridad de actos de este tipo.

Sin garantías de que ICE no realice detenciones en Mundial 2026

Su participación también había sido mencionada por Todd Lyons, exdirector del ICE, aunque este mencionó en una audiencia ante el Congreso que solo participaría el ala dedicada a la investigación de la agencia. El ala dedicada a detenciones quedaría fuera de los operativos por el Mundial.

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No obstante, el sheriff Robert Luna mencionó que, pese a que el gobierno mencionó que no habría detenciones de migrantes, no podía dar garantías al respecto.

La presencia de ICE no ha sido bien recibida por los trabajadores del SoFi Stadium, que amenazan con irse a huelga. A finales de esta semana su sindicato podría votar un alto en las labores para protestar por la participación de los agentes.

¿Cuáles son los partidos que se jugarán en Los Ángeles?

El SoFi Stadium, ubicado Inglewood, en el sur de Los Ángeles, muy cerca del aeropuerto internacional, albergará ocho partidos del torneo. Entre los encuentros que albergará la casa de Los Carneros, se encuentra el partido inaugural de la selección estadounidense, que se jugará contra Paraguay el próximo 12 de junio.

El 16 de junio, jugará en aquel estadio la selección de Irán, país que en este momento está en guerra con el país anfritrión, una situación inédita para un Mundial. En la última semana ICE ha vuelto a estar en el centro de la controversia, ante las protestas en Newark, Nueva Jersey.

Activistas denuncian tratos inhumanos en el centro de detención de Delaney Hall. Los enfrentamientos han motivado que la gobernadora demócrata envíe policías estatales a custodiar el sitio, lo que no ha impedido que las tensiones continúen.