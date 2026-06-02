ICE Participará en Seguridad del Mundial 2026 en Estados Unidos, Confirma Policía de Los Ángeles

Las autoridades confirman que habrá agentes federales durante los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en California

Manifestante contra ICE en Newark, Nueva JerseyICE participará en seguridad del Mundial 2026. Foto: Reuters

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El sheriff de Los Ángeles anuncia que ICE estará en el Mundial 2026, pero sin promesas de evitar detenciones. ¿Qué implicaciones tiene para el evento deportivo?

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