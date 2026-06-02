Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones y Autos Varados en Mier y Noriega, NL

La tarde de este primero de junio, se registraron intensas lluvias en el sur del estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Mier y Noriega, donde habitantes de la comunidad de San Antonio de Alamitos se vieron sorprendidos por la fuerza de las precipitaciones que se presentaron de forma repentina.

Pese a que desde temprana hora se había emitido una alerta por condiciones climatológicas adversas, la intensidad de la lluvia superó lo previsto, generando diversas afectaciones principalmente en viviendas y caminos rurales de esta zona del estado.

De acuerdo con los reportes de los propios habitantes, el nivel del agua alcanzó hasta un metro y medio al interior de algunos domicilios, lo que provocó momentos de preocupación entre las familias, quienes tuvieron que resguardarse ante el aumento del caudal.

Varios vehículos quedaron varados en carreteras de terracería, las cuales, debido al exceso de agua, se tornaron completamente intransitables al convertirse en zonas pantanosas, dificultando el paso de automovilistas que circulaban por el área.

Cierran caminos rurales tras lluvias en Mier y Noriega

Hasta el momento, las principales afectaciones se concentran en el cierre de caminos rurales y la entrada de agua en viviendas, mientras que el nivel ha comenzado a descender ligeramente conforme avanzan las horas.

Sin embargo, la población se mantiene en alerta ante el pronóstico de que continúen las lluvias en las próximas horas; además, en municipios cercanos como Galeana ya se reportan precipitaciones, aunque hasta ahora sin mayores complicaciones.