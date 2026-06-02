Fuertes Lluvias Dejan Inundaciones y Autos Varados en Mier y Noriega, NL

Varias viviendas se vieron afectadas luego de que se registraran inundaciones tras el reporte de lluvias en la comunidad de San Antonio de Alamitos

Lluvias Mier y NoriegaFoto: PC Mier y Noriega

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Inundaciones en Mier y Noriega, NL: Lluvias intensas sorprenden a San Antonio de Alamitos, dejando autos varados y viviendas afectadas. ¿Qué sigue para los habitantes?

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