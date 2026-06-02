Un hombre de la tercera edad murió atropellado por una camioneta de carga cuando intentaba cruzar el Libramiento Noreste, justo debajo del puente vehicular de Abraham Lincoln, en García, Nuevo León. Este accidente fue reportado la tarde de este lunes 1 de junio, generando un intenso despliegue de autoridades.

Fueron automovilistas quienes reportaron este percance vial. A la llegada de paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato fue resguardada la zona y se pidió el apoyo de autoridades de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Debido a esta movilización, uno de los carriles de esta importante vía fue cerrado.

A este sitio hicieron presencial elementos de seguridad y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) quienes resguardaron la camioneta de carga que presuntamente habría arrollado al fallecido. Hasta el momento se desconoce si el conductor de esta unidad fue detenido, por lo que se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles.

Investigan muerte de hombre sobre Libramiento Noreste

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, pero elementos de seguridad mencionaron que el hombre portaba un pantalón en coló café, par de tenis blancos, una gorra de color verde y un bastón. Será durante los próximos días cuando se den más detalles, así como se de a conocer la identidad del fallecido.

Elementos de Movilidad y Tránsito ya se encuentran analizando como habría ocurrido este accidente para deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que minutos más tarde a este lugar acuda una grúa para asegurar la camioneta de carga presuntamente implicada en el fallecimiento de un hombre de la tercera edad.