Hombre de la Tercera Edad Muere Atropellado en Libramiento Noreste en García, Nuevo León

El hombre fallecido intentaba cruzar el Libramiento Noreste cuando fue impactado por una camioneta de carga

Muere hombre atropelladoFoto: N+

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Hombre de la tercera edad muere al intentar cruzar Libramiento Noreste en García. Camioneta involucrada bajo investigación. Conoce los detalles.

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