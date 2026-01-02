Pago del Predial 2026 en Chihuahua: Conoce Descuentos, Horarios y Módulos

Chihuahua se distingue por su autonomía financiera, al recaudar cerca de mil 400 millones de pesos anuales por concepto del impuesto predial, recurso que es destinado a obras públicas y servicios para la ciudad. Durante los primeros días del año, se ha registrado una importante afluencia de contribuyentes que aprovechan los descuentos vigentes y las facilidades de pago.

Descuentos vigentes en el pago del predial

La Tesorería Municipal informó que durante el mes de enero se aplica un descuento del 12 por ciento en el pago del impuesto predial, incentivo que ha motivado a miles de ciudadanos a cumplir con esta contribución desde el inicio del año.

En el caso de otros municipios como Ciudad Juárez, se informó que:

Del 2 de enero al 5 de febrero se aplicará un descuento del 15 por ciento. Durante el Operativo Predial 2026, del 6 de febrero al 5 de marzo, los contribuyentes podrán obtener hasta un 20 por ciento de descuento.

Módulos habilitados y opciones de pago

Para agilizar el proceso y evitar filas prolongadas, en la Tesorería ubicada en la calle Sexta se habilitaron tres módulos de pago “auto pago” (drive thru), lo que permite a los ciudadanos realizar el trámite sin descender de su vehículo.

Además, el Municipio recordó que el predial puede pagarse mediante:

Módulos de dependencias municipales

Pago en línea, a través de la página oficial del Ayuntamiento

Tiendas de conveniencia, autorizadas para recibir el cobro

Horarios de atención para el pago del predial

La autoridad municipal dio a conocer los horarios oficiales para realizar el trámite de manera presencial:

Lunes a viernes : de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde Sábados: de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde

Se recomienda acudir con tiempo y verificar el estado de cuenta para evitar contratiempos.

¿En qué se utiliza el dinero del predial?

De acuerdo con información oficial, los recursos obtenidos por el impuesto predial en la ciudad de Chihuahua, se destinan a obras de infraestructura urbana, entre las que destacan:

Puentes en la salida a Aldama

La avenida Los Nogales

El puente atirantado de la prolongación Teófilo Borunda

No obstante, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que también se prioricen calles secundarias, el bacheo, el alumbrado público, la limpieza, así como mayor vigilancia en colonias y zonas periféricas.

