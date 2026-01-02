Asesinan a Balazos a Tres Hombres en la Colonia Insurgentes de Ciudad Juárez

Durante las últimas horas del pasado jueves 1 de enero de 2026, fueron localizados tres hombres sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Secoya y Ramón Rayón, en la colonia Insurgentes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes alertaron al número de emergencias 911, luego de escuchar al menos seis detonaciones de arma de fuego provenientes de una vivienda del sector, por lo que solicitaron la presencia policial.

Localizan Tres Cuerpos con Impactos de Arma de Fuego

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes ingresaron al domicilio y localizaron a tres hombres sin vida, todos con impactos de arma de fuego. Posteriormente, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y agentes de la Guardia Nacional, se procedió a resguardar la escena.

Elementos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley para su posterior identificación.

Hasta el momento, autoridades informaron que con este hecho suman cuatro homicidios registrados en lo que va del 2026 en Ciudad Juárez. Las investigaciones continúan, ya que no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho violento.

