Localizan a Hombre Sin Vida Entre Arbustos en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este viernes 2 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre entre unos arbustos ubicados sobre la avenida Santiago Troncoso, casi en el cruce con la avenida De las Torres, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, se trata de un hombre que aparentemente se encontraba en condición de calle. Las primeras versiones indican que el fallecimiento podría estar relacionado con las bajas temperaturas que se han registrado en la región durante los últimos días; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La Víctima Llevaba Varios Días Sin Vida

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de resguardar la escena y señalaron que, debido al estado en el que fue localizado el cuerpo, se presume que la persona llevaba varios días sin vida.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense arribó al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá establecer la causa real de la muerte y la identidad de la persona.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información sobre este hecho. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles que permitan esclarecer lo ocurrido.

Chihuahua Suma al Menos Nueve Homicidios en los Primeros Días de 2026

