Más de 100 Agremiados de la CNTE Marcharon en Puebla y se Unen al Movimiento Nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) efectuaron una movilización nacional y agremiados del estado de Puebla se integraron a este esfuerzo del sector magisterial.

En el Zócalo de la ciudad de Puebla se congregaron poco más de 100 integrantes de la CNTE, reiterando su apoyo a la movilización que se realizó en varios estados de la república.

Agremiados de la CNTE en Puebla se unen al movimiento nacional

Fue durante la tarde de este lunes 1 de junio de 2026 que aproximadamente 100 agremiados de la CNTE en Puebla se unieron al movimiento nacional y marcharon por calles de la angelópolis.

De acuerdo con ellos, lo solicitado por la Coordinadora a nivel nacional no es sólo exigencia gremial, sino que va a beneficiar a todos los trabajadores de la educación, agremiados o no.

La manifestación terminó en el Zócalo de la ciudad de Puebla, donde anunciaron sus demandas y su respaldo con los integrantes de la CNTE en toda la República Mexicana.

Presidenta Claudia Sheinbaum promete atender demandas de la CNTE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció por la mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de hoy, 1 de junio de 2026, en la Ciudad de México, como parte del paro nacional.

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria dijo que las autoridades van a tratar de atender los problemas que es factible atender, mediante diálogo, encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sheinbaum Pardo apuntó que hay algunas demandas de la CNTE que el presupuesto no permite atender, pero hay algunas que sí.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ