Más de 100 Agremiados de la CNTE Marcharon en Puebla y se Unen al Movimiento Nacional

Los integrantes del sector magisterial se unieron a la manifestación del organismo en varias ciudades importantes de la República Mexicana.

Protesta Marcha Más de 100 Agremiados CNTE Puebla Manifestación NacionalFoto: N+
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