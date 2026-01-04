Detienen a Cuatro Hombres en Ciudad Juárez por Portar Armas de Fuego

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó sobre la detención de cuatro hombres por su presunta responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además del aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con diversos homicidios registrados en Ciudad Juárez durante 2025.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el 3 de enero de 2026 alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, realizaron un operativo en el que identificaron e interceptaron una camioneta color blanco, la cual, tras las primeras investigaciones, fue vinculada con al menos tres homicidios registrados en distintos puntos de la ciudad.

Aseguran Armas de Fuego Durante Operativo

Las autoridades informaron que los tripulantes identificados como Jorge Luis D. M., Marvel R. M., José de Jesús S. D. y Jordán Iván S. M. portaban un arma larga tipo fusil y dos armas cortas, todas abastecidas con cartuchos útiles, sin que ninguno acreditara su legal portación, por lo que fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para ser puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

