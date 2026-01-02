Localizan a Hombre Sin Vida en su Casa Tras Fiesta de Año Nuevo en Chihuahua

Un hombre de 32 años de edad fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Lucio Cabañas y Pablo Gómez, en la ciudad de Chihuahua, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado al interior de un dormitorio, presentando un golpe contundente en la cabeza. Fue el propietario del domicilio y amigo del fallecido quien dio aviso inmediato a los números de emergencia, tras percatarse de la situación.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, confirmaron el deceso y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Se habría realizado una fiesta en el domicilio por Año Nuevo

Vecinos del sector señalaron que durante la noche se habría realizado una fiesta en el domicilio, presuntamente con motivo de la celebración de Año Nuevo, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con lo ocurrido durante la reunión.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha determinado de manera oficial la causa de la muerte.

