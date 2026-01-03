Localizan a Hombre Sin Vida y con Huellas de Violencia en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este sábado 3 de enero, en la colonia La Perla, en Ciudad Juárez, lo que generó una movilización de corporaciones policiacas y personal ministerial para el inicio de las investigaciones correspondientes.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Henequén e Independencia, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Te podría interesar: Localizan a Hombre Sin Vida Entre Arbustos en Ciudad Juárez

Víctima presentaba múltiples golpes en el rostro

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presentaba múltiples golpes visibles en el rostro, por lo que se presume que falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. La autoridad municipal confirmó que la causa de muerte estaría relacionada directamente con la agresión física.

Tras corroborar el deceso, los agentes procedieron a acordonar el área con el fin de preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para llevar a cabo el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer el hecho violento.

Cd. Juárez Cierra el 2025 con 928 Víctimas de Homicidios; la Cifra Más Baja en Siete Años

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se ha dado a conocer la identidad de la víctima, la cual permanece en calidad de desconocida. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

Historias recomendadas: