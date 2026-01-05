Hombre es Asesinado a Balazos en Riberas del Bravo en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado domingo 4 de enero de 2026, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad tras un reporte al número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector relataron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Rivera Nelly y Rivera Lerma y, minutos después, a una persona pidiendo auxilio, por lo que realizaron de inmediato el llamado a las autoridades.

La Víctima Fue Atacada a Quemarropa

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron a un hombre sin vida, con al menos siete impactos de arma de fuego, por lo que procedieron a acordonar la escena del crimen.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar el levantamiento de evidencias balísticas e iniciar las investigaciones correspondientes; asimismo, personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley y proceder con su identificación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información oficial sobre este homicidio; en el lugar trascendió que la víctima presuntamente era perseguida por varios sujetos armados; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, quienes serán las encargadas de brindar más detalles conforme avancen las investigaciones.

