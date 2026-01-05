Localizan a Tres Hombres Sin Vida y Un Camión Calcinado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Tres hombres sin vida y un camión completamente calcinado fueron localizados en la zona conocida como Cerro Solo, sección de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, lo que generó un fuerte despliegue de seguridad en esta región serrana del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban impactos de arma de fuego. Además, en los caminos de acceso a la zona fueron colocados bloqueos con troncos de pino, lo que dificultó el arribo inmediato de las autoridades.

El camión localizado en el sitio se encontraba totalmente calcinado, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con la operación de grupos delictivos en esta región.

Autoridades despliegan operativo especial en la zona

Ante la gravedad de los hechos, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que ya se implementó un operativo especial con la participación de corporaciones estatales y federales.

El día de hoy ya estamos desplegándonos allá; va una aeronave con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y Fiscalía Estatal para fortalecer la seguridad en Guadalupe y Calvo.

Las autoridades indicaron que el operativo es independiente del apoyo de la autoridad municipal y busca recuperar el control en zonas consideradas de alta conflictividad.

Hasta el momento, las tres víctimas no han sido identificadas de manera oficial; únicamente se informó que tendrían edades aproximadas de entre 30 y 45 años.

De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad, el estado de Chihuahua acumula 29 homicidios dolosos en los primeros cuatro días del año, reflejando un inicio de 2026 marcado por la violencia en diversas regiones, particularmente en la zona serrana.

