Calendario de Pagos Pensión Bienestar Chihuahua Enero 2026: Lista de Letras que Cobran por Día

Desde el pasado lunes 5 al miércoles 28 de enero, la Secretaría del Bienestar realiza los depósitos correspondientes a los programas sociales en el estado de Chihuahua, beneficiando a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

De acuerdo con la Delegación del Bienestar en Chihuahua, la pensión para adultos mayores alcanza a 437 mil beneficiarios a nivel estatal, lo que representa uno de los programas sociales con mayor cobertura en la entidad.

Te podría interesar: Licencias de Conducir en Ciudad Juárez: ¿Cuáles son los Precios para el 2026?

Las autoridades señalaron que estos apoyos son, en muchos casos, el principal ingreso económico de las familias beneficiadas.

¿Cuál es el calendario de pagos Pensión Bienestar enero 2026 en Chihuahua?

Autoridades dieron a conocer las fechas de pago de la Pensión Bienestar, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Letra A : Lunes 5 de enero 2026.

: Lunes 5 de enero 2026. Letra B : Martes 6 de enero 2026.

: Martes 6 de enero 2026. Letra C : Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026.

: Miércoles 7 y jueves 8 de enero 2026. Letras D, E, F : Viernes 9 de enero 2026.

: Viernes 9 de enero 2026. Letra G : Lunes 12 y martes 13 de enero 2026.

: Lunes 12 y martes 13 de enero 2026. Letras H, I, J, K : Miércoles 14 de enero 2026.

: Miércoles 14 de enero 2026. Letra L : Jueves 15 de enero 2026.

: Jueves 15 de enero 2026. Letra M : Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026.

: Viernes 16 y lunes 19 de enero 2026. Letras N, Ñ, O : Martes 20 de enero 2026.

: Martes 20 de enero 2026. Letras P, Q : Miércoles 21 de enero 2026.

: Miércoles 21 de enero 2026. Letra R : Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026.

: Jueves 22 y viernes 23 de enero 2026. Letra S : Lunes 26 de enero 2026.

: Lunes 26 de enero 2026. Letras T, U, V : Martes 27 de enero 2026.

: Martes 27 de enero 2026. Letras W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero 20256.

Inicia Recaudación del Predial 2026 en Chihuahua; Llegan los Primeros a Pagar

Anuncian incrementos en apoyos a partir de 2026

La delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez, informó que a partir de 2026 se aplicarán incrementos en los montos de los programas sociales, los cuales fueron anunciados por la presidenta de la República durante la conferencia matutina.

Los nuevos apoyos quedarán de la siguiente manera:

Pensión para adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales

Apoyo a madres trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales

Autoridades destacaron que estos incrementos buscan mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias y apoyar su economía cotidiana.

Historias recomendadas: