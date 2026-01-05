Licencias de Conducir en Ciudad Juárez: ¿Cuáles son los Precios para el 2026?

Las autoridades dieron a conocer los precios oficiales de las licencias de conducir en Ciudad Juárez para el año 2026, los cuales incluyen un descuento del 30 por ciento durante el mes de enero, como parte del programa Borrón y Cuenta Nueva, con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno de este trámite.

¿Cuáles son los precios de licencias en enero 2026 en Ciudad Juárez?

Durante todo el mes de enero, las y los juarenses podrán acceder a los siguientes costos preferenciales:

Licencia por 1 año

Precio original: 507 pesos

Precio con descuento: 390 pesos

Licencia por 3 años

Precio original: 1,292.20 pesos

Precio con descuento: 994 pesos

Licencia por 6 años

Precio original: 1,729 pesos

Precio con descuento: 1,330 pesos

Este beneficio aplica únicamente durante enero, por lo que se exhorta a la ciudadanía a aprovechar el periodo de descuento.

De acuerdo con la información oficial, a partir de febrero ya no se aplicará el descuento del 30 por ciento. Sin embargo, las autoridades adelantaron que sí se contemplan incentivos para quienes realicen el pago de manera anticipada, aunque estos serán distintos a los otorgados en enero.

