Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de una Florería en Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado martes 6 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una florería ubicada en el cruce de la avenida División del Norte y la calle Plan de San Luis, en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades, la víctima fue identificada como Martín T. R., de aproximadamente 26 años de edad, quien presentaba al menos seis impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza.

Corporaciones de Seguridad Aseguraron la Zona

Hasta el lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo, el cual se encontraba sentado en un sillón dentro del establecimiento. Posteriormente, acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes procedieron a asegurar el área.

Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se dio a conocer que en las inmediaciones del lugar existen cámaras de videovigilancia, las cuales podrían aportar información relevante para identificar a los responsables de este homicidio.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Con este hecho violento, la cifra de homicidios dolosos aumenta a 14 en lo que va del mes de enero en Ciudad Juárez.

