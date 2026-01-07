Así Conmemora Ciudad Juárez el 76 Aniversario del Natalicio de Juan Gabriel

Hoy 7 de enero, Ciudad Juárez conmemoró el 76 aniversario del natalicio de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, uno de los artistas más emblemáticos y queridos de esta frontera, cuya música y legado han trascendido generaciones y fronteras.

Familiares, seguidores y autoridades del ámbito cultural organizaron una jornada especial de actividades para recordar la vida y obra del llamado “Divo de Juárez”, destacando su aportación a la música mexicana y su vínculo permanente con esta ciudad.

Como parte de la conmemoración, al mediodía se celebró una misa en el Santuario de San Lorenzo, donde los asistentes recordaron el legado artístico y humano del cantautor juarense, cuyas composiciones siguen vigentes en el gusto del público.

Cantarán Las Mañanitas a Juan Gabriel en Ciudad Juárez

Posteriormente, para la tarde-noche, se programó el evento “Las Mañanitas a nuestro querido Alberto”, a realizarse a las 7:00 de la noche en el Museo Juan Gabriel, ubicado sobre la avenida 16 de Septiembre, espacio dedicado a preservar la memoria del intérprete.

Las autoridades informaron que el acceso será limitado a los jardines del museo, con un cupo máximo de 100 personas, quienes podrán ingresar a partir de las 6:30 de la tarde, por lo que se recomendó a los interesados llegar con anticipación.

"Es Nuestro Amor Eterno": Fans de Juan Gabriel lo Recuerdan en su Cumpleaños

Con estas actividades, Ciudad Juárez rinde homenaje a Juan Gabriel, reafirmando el cariño y la admiración que la comunidad mantiene por uno de sus hijos más ilustres, cuyo legado musical permanece vivo en el corazón del público.

