Localizan Cuerpo de una Mujer Enterrado en una Casa de Praderas del Sol, en Ciudad Juárez

El cuerpo de una mujer fue localizado inhumado en el patio de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Praderas del Sol, en Ciudad Juárez, como resultado de un cateo realizado por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

La intervención se llevó a cabo en el domicilio marcado con el número 3105 de la calle Sol de Montebello, hasta donde arribaron agentes ministeriales, peritos forenses y binomios caninos, quienes realizaron la inspección del inmueble.

Durante las diligencias, los elementos lograron localizar el cuerpo de una mujer enterrado en el patio de la vivienda, por lo que el área fue acordonada para continuar con los trabajos periciales correspondientes.

Mujer contaba con reporte de ausencia

De acuerdo con las primeras versiones oficiales, la víctima contaba con un reporte de ausencia, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre su identidad o el tiempo que llevaba desaparecida.

Las autoridades informaron que el hallazgo forma parte de una investigación en curso, por lo que la Fiscalía Especializada de la Mujer continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras se espera información oficial adicional conforme avance la investigación.

