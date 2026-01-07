Persecución en la Carretera Chihuahua-Aldama Deja Personas Lesionadas Tras Choque

Una persecución policiaca se registró en la carretera Chihuahua-Aldama, luego de que agentes de la Policía Estatal detectaron un vehículo en color arena que circulaba en sentido de Chihuahua hacia Ciudad Aldama.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos marcaron el alto al conductor, sin embargo, este hizo caso omiso y aceleró la velocidad, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta la calle principal de Ciudad Aldama.

Al intentar cerrar el paso al vehículo, los agentes realizaron una maniobra que provocó que el automóvil se impactara contra un árbol ubicado en el camellón central, lo que generó un accidente vial.

Choque tras las persecución deja personas lesionadas

Tras el choque, se reportaron personas lesionadas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Posteriormente, los heridos fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Chihuahua para su valoración médica.

Luego de los hechos, las autoridades implementaron un punto de inspección sobre la carretera Aldama, como parte del operativo de seguridad para descartar otros incidentes y reforzar la vigilancia en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud actualizado de los lesionados, los cuales fueron trasladados en calidad de detenidos.

