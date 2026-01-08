Asociación de Galleros Pide Levantar Suspensión de Peleas de Gallos en Chihuahua

Integrantes de la Asociación de Galleros de Chihuahua acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar a la Secretaría General de Gobierno que se retire la suspensión temporal de los eventos de peleas de gallos en la entidad.

El secretario de la asociación, Ignacio Ramírez, explicó que la medida fue decretada a partir del 29 de diciembre de 2025, luego de que la autoridad estatal consideró que no existían condiciones óptimas de seguridad para la realización de estos eventos.

Sin embargo, Ramírez aseguró que la suspensión ha generado afectaciones económicas para las familias que dependen de esta actividad, con pérdidas estimadas en alrededor de 400 mil pesos; indicó que al menos 43 palenques registrados han resultado afectados, además de otros eventos como las carreras de caballos.

Buscan Mantener la Seguridad en las Comunidades.

Ante este señalamiento, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, señaló que la intención del gobierno no es afectar la actividad económica que realizan los galleros; sin embargo, es importante mantener la seguridad en las comunidades.

La intención del gobierno no es afectar la actividad económica que ellos realizan; eso nunca ha sido una posibilidad para el gobierno. Lo que sí creo que todos debemos entender es que una de las prioridades principales del gobierno del Estado es garantizar la paz y la seguridad en todas las comunidades, en todos los rincones del Estado, y ningún interés económico está por encima de la seguridad de una sola persona y menos de una comunidad.

