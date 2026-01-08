Desaparecen Tres Integrantes de una Familia en Aldama, Chihuahua

Tres integrantes de una familia fueron reportados como desaparecidos el pasado 6 de enero en la zona centro de Ciudad Aldama, Chihuahua; se trata de dos hombres y una mujer, sin que hasta el momento se conozca su paradero. De acuerdo con la información proporcionada por familiares, las personas desaparecidas fueron identificadas como Elizabeth Soto Núñez, de 45 años, Abel Soto Núñez, de 36 años, e Israel Soto Núñez, de 35 años.

Podría Interesarte: Asociación de Galleros Pide Levantar Suspensión de Peleas de Gallos en Chihuahua

Como señas particulares, Elizabeth Soto Núñez presenta cicatrices de cirugía en uno de sus brazos, así como tatuajes en la mano y el cuerpo; Abel Soto Núñez tiene cicatrices en brazos y piernas, mientras que Israel Soto Núñez cuenta con dos estrellas tatuadas en el pecho.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre la desaparición; sin embargo, la familia se encuentra preocupada por la situación delictiva que prevalece en la zona de Aldama.

Aseguran Armas de Fuego en la Zona centro de Aldama

El pasado miércoles 7 de enero, elementos de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron armas de fuego y un vehículo con placas sobrepuestas en el cruce de las calles Fernando Montes de Oca y El Jaguey, en la colonia La Abundancia, en Ciudad Aldama.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron:

Un arma larga de color negro con blanco, abastecida con 10 cartuchos útiles.

Un arma larga de color gris con culata y guardamanos de madera, abastecida con 10 cartuchos útiles.

Tres cargadores de plástico de color negro con la descripción 7.62x39, abastecidos cada uno con 10 cartuchos útiles.

Arma corta de utilería de plástico color negro y sin cargador.

Arma corta de utilería de plástico color marrón, y sin cargador.

Un envoltorio de plástico transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con un peso aproximado de 401 gramos.

Historias recomendadas: